تحرير 11 بحاراً روسياً محتجزاً في أوكرانيا

موسكو (وكالات)

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، أمس، أنه تم الإفراج عن 11 من أفراد طاقم سفينة شحن روسية، كانت السلطات الأوكرانية تحتجزهم بصورة غير قانونية.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن موسكالكوفا قولها، إن «عملية التحرير عن 11 بحاراً من أفراد طاقم سفينة أفانجارد تمت بفضل العمل الهائل الذي قامت به مفوضية حقوق الإنسان ووزارتا الدفاع والخارجية بتكليف من رئيس روسيا»، مضيفة أن جميع المحررين قد عادوا إلى ديارهم وعائلاتهم. وذكرت موسكالكوفا أن السفينة «أفانجارد» وصلت إلى مرفأ مدينة إسماعيل في جنوب أوكرانيا قادمة من اليونان في الأول من ديسمبر 2021، وقام أمن الموانئ وحرس الحدود الأوكرانيان بمحاصرتها منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.