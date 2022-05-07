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قراصنة يهاجمون ويشلون مواقع إلكترونية حساسة في ألمانيا
قرصان إنترنت
7 مايو 2022 22:41

هاجم قراصنة مواقع إلكترونية للسلطات الألمانية وجعلوها غير متاحة لبعض الوقت، اليوم السبت.
وبحسب المعلومات الواردة من مجلة «شبيجل» الإخبارية، فقد استهدفت الهجماتُ وزارةَ الدفاع والبرلمانَ الألماني (البوندستاج) والشرطةَ الاتحاديةَ وعدداً من أجهزة الشرطة بالبلاد.
كما قيل إن موقع المستشار الألماني أولاف شولتس قد تأثر أيضا بهذه الهجمات.
وقال التقرير، إن التعطيل تم بسبب ما يسمى «رفض الخدمة»، حيث يريد المهاجمون شل خوادم «الإنترنت» بتكثيف الطلبات والإقبال عليها.
واعترفت مجموعة الهاكرز «كلينت» بذلك في خدمة المراسلة «تيليجرام».
وبحسب «شبيجل»، فإن الأمر يتعلق بالانتقام من تسليم أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا.
ولم يرغب مكتب المعلومات الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات التعليق أكثر على ذلك، لكنه أعلن أن الهجمات لم تكن معقدة بشكل خاص ويمكن صدها بسهولة باستخدام التقنيات القياسية.

المصدر: د ب أ
قرصنة إلكترونية
ألمانيا
الهاكرز
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