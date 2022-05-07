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عملية الإجلاء من ماريوبول تحقق أحد أهم أهدافها
مدنيون مسنون تم إجلاؤهم من ماريوبول
7 مايو 2022 22:27

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، أن عملية الإجلاء من مدينة ماريوبول حققت أحد أهم أهدافها.
وأجلي جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع «آزوفستال»، حيث آخر القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي في مدينة ماريوبول.
وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، عبر منصات التواصل الاجتماعي «نفذ أمر الرئيس: جميع النساء، جميع الأطفال وجميع المسنين أجلوا من آزوفستال. أنجز هذا الجزء من المهمة الإنسانية في ماريوبول».
وفي ماريوبول، تمكن نحو خمسين مدنيا إضافياً، أمس الجمعة، من مغادرة آزوفستال، ضمن قافلة إنسانية على ما أعلنت فيريشتشوك ووزارة الدفاع الروسية.
وبدأت هذه العمليات، التي تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي وسمحت بحسب كييف، بخروج 500 مدني من ماريوبول.
كانت مدينة ماريوبول تضم قبل العملية العسكرية الروسية نحو 500 ألف نسمة.

المصدر: آ ف ب
ماريوبول
إجلاء
مدنيون
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