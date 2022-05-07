الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
السيسي يرد على العملية الإرهابية في شرق قناة السويس
آليات للجيش المصري في سيناء (أرشيفية)
7 مايو 2022 22:13

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.
وقال السيسي، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، «مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن».
وأضاف السيسي «أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب».
وتابع قائلا «أتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء متمنيا الشفاء العاجل للمصابين داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها».
كان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ قد أعلن، في وقت سابق اليوم السبت، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.
وقال عبد الحافظ، في بيان نشره على موقع حسابه على موقع فيسبوك «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد».
وأضاف البيان «جارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء». 

المصدر: د ب أ
عبد الفتاح السيسي
عملية إرهابية
الجيش المصري
آخر الأخبار
«غربلة» في «الفرسان»!
الرياضي
«غربلة» في «الفرسان»!
اليوم 12:15
أولسن يقتحم «التوب 10»
الرياضي
أولسن يقتحم «التوب 10»
اليوم 11:58
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
الرياضي
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
اليوم 11:56
الشارقة وخورفكان.. «الاتجاه الواحد»!
الرياضي
الشارقة وخورفكان.. «الاتجاه الواحد»!
اليوم 11:55
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي⁩
اليوم 11:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©