السيسي يرد على العملية الإرهابية في شرق قناة السويس
آليات للجيش المصري في سيناء (أرشيفية)
7 مايو 2022 22:13
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب. وقال السيسي، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، «مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن». وأضاف السيسي «أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب». وتابع قائلا «أتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء متمنيا الشفاء العاجل للمصابين داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها». كان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ قد أعلن، في وقت سابق اليوم السبت، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس. وقال عبد الحافظ، في بيان نشره على موقع حسابه على موقع فيسبوك «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد». وأضاف البيان «جارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء».