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روسيا تسجل تراجعاً كبيراً لإصابات ووفيات «كورونا»
سيارة إسغعاف توصل مريضا إلى مستشفى في موسكو
7 مايو 2022 21:32

أظهرت أرقام رسمية نشرتها السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تراجعاً كبيراً للإصابات بفيروس كورونا المستجد والوفيات الناجمة عنه. 
وأعلنت روسيا تسجيل 5093 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة بـ5541 إصابة أحصيت، أمس الجمعة، ما يمثل انخفاضاً في الإصابات. 
وكشفت السلطات الصحية الروسية، في بيان اليوم نقلته وكالة «إنتر فاكس» للأنباء، عن انخفاض طفيف في الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيلها 132 حالة وفاة مقابل 136 حالة وفاة أمس.
بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد 376 ألفاً و828 حالة وفاة فيما بلغ مجموع الإصابات 18 مليونا و222 ألفاً و219 إصابة
وشهد الوضع الوبائي في روسيا تحسناً خلال الأيام الأخيرة، تمثل في تراجع عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

 

المصدر: وام
روسيا
كورونا
تراجع
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