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واشنطن تعلق على احتمال استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا
إطلاق صاروخ في أوكرانيا
7 مايو 2022 21:07

علقت الولايات المتحدة، اليوم السبت، على تقارير أثارت احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا.
وأعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز أنه ليس لدى الوكالة أي مؤشر إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال بيرنز، خلال مؤتمر "لا نرى في المرحلة الراهنة، بوصفنا جهاز استخبارات، دليلاً ملموساً يظهر أن روسيا تستعد لنشر أو حتى لاستخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية".
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
روسيا
أسلحة نووية
أوكرانيا
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