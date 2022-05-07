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قصف مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية بالصواريخ
آثار قصف في أوديسا
7 مايو 2022 20:08

قالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني لمحطة الإذاعة العامة في البلاد، إن ستة صواريخ سقطت على مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا اليوم السبت.
وأضافت المتحدثة أن أربعة صواريخ أصابت مصنعاً للأثاث في منطقة سكنية، بينما أصاب الصاروخان الباقيان مدرجاً كان قد تعرض لأضرار في وقت سابق، مشيرة إلى أنه يتم حالياً استجلاء المعلومات لمعرفة ما إذا كان قد سقط أي مصابين.
في وقت سابق، قال المتحدث باسم الإدارة الإقليمية سيرهي براتشوك، إن أربعة صواريخ سقطت على مدينة أوديسا اليوم دون أن تسفر عن وقوع خسائر بشرية.
وذكرت تقارير صحفية أن نيرانا كثيفة تتصاعد من فوق ميناء مدينة أوديسا المطل على البحر الأسود.  

المصدر: وكالات
أوديسا
قصف
صواريخ
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