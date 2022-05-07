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مقتل 11 جندياً مصرياً بعد إحباط هجوم إرهابي
وحدات من الجيش المصري في سيناء
7 مايو 2022 19:32

قال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، اليوم السبت، إن ضابطاً وعشرة جنود مصريين قُتلوا وأُصيب خمسة أفراد بعد إحباط هجوم مجموعة إرهابية على نقطة رفع مياه شرق قناة السويس.
وأفاد البيان، الذي نشره غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم الجيش المصري على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن «مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد».
وأضاف المتحدث العسكري، في بيان «جارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء». 
وأكد المتحدث استمرار جهود القوات المسلحة المصرية للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

المصدر: وكالات
مصر
هجوم إرهابي
قوات الأمن
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