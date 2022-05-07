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مصر تكشف أرقاما مبشرة بخصوص كورونا
سيارة إسعاف في مصر
7 مايو 2022 19:23

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 8 إصابات وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 20 متعافياً، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الدولية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن إلى 445282 متعافياً.
يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر بلغ 34 مليوناً و508 آلاف و460 من المحصنين بالكامل حتى الآن.

المصدر: وام
مصر
فيروس كورونا
إصابات
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