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روسيا توجه اتهاماً خطيراً إلى الولايات المتحدة
سكان محليون يقفون بجانب دبابة مدمرة في أوكرانيا
7 مايو 2022 18:30

وجهت روسيا، اليوم السبت، اتهاما خطيرا إلى الولايات المتحدة بشأن العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا.
واتهم رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، أميركا بتنسيق العمليات العسكرية في أوكرانيا فيما وصفه بأنه يرقى إلى مستوى التدخل الأميركي المباشر في العمليات العسكرية ضد روسيا.
وقال فياتشيسلاف فولودين على قناته على موقع "تيليجرام"، "تقوم واشنطن بشكل أساسي بتنسيق وتطوير العمليات العسكرية. وبالتالي، تشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد بلدنا".
وزودت واشنطن وأعضاء أوروبيون في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كييف بأسلحة ثقيلة لمساعدتها على مقاومة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
لكن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي قالوا مرارا إنهم لن يشاركوا في القتال بأنفسهم من أجل تفادي أن يصبحوا طرفا في النزاع.
وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة قدمت معلومات مخابرات لأوكرانيا للمساعدة في التصدي للهجوم الروسي لكنهم نفوا أن تكون هذه المعلومات تتضمن بيانات استهداف دقيقة.

المصدر: رويترز
روسيا
الولايات المتحدة
اتهام
أوكرانيا
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