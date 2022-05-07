أميركا توجه نداء مهماً بشأن تغير المناخ

وجه المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، اليوم السبت، نداء مهماً يتعلق بتغير المناخ. وقال كيري، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن من الضروري أن تفي الدول الأغنى في العالم بوعودها للإبقاء على الهدف العالمي المتمثل في تجنب أسوأ آثار تغير المناخ.وأضاف كيري أن إحراز تقدم أمر أساسي في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الجولة المقبلة من محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 27) في نوفمبر في مدينة شرم الشيخ. وأضاف أن نجاح المحادثات يتطلب أن تظل الدول الأغنى العشرون في العالم، والتي تسهم بنسبة 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ملتزمة بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية مثلما فعلت في قمة الأمم المتحدة في جلاسجو في العام الماضي. وقال كيري في مقابلة «هذا أمر حاسم». وأضاف «هذه الدول العشرون تسهم بنسبة 80 في المئة من جميع الانبعاثات. إذا تحركت هذه الدول، سنحل المشكلة». وأضاف أن بعض التقدم يتحقق، لكن ليس بالقدر الكافي وأنه مطلوب حدوث تغييرات بشكل أسرع. ومضى قائلاً، إن مواجهة أزمات عالمية مثل جائحة «كوفيد - 19» والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نالت بعض التركيز بعيداً عن جهود مكافحة تغير المناخ. وقال كيري، بعد يوم من اجتماعه مع مسؤولين نرويجيين «هناك أشياء كثيرة تحدث، أو هناك كثير من الناس يسعون وراء تكنولوجيات جديدة، أو كثير من الناس يستثمرون (في مكافحة تغير المناخ)... لكننا نحتاج إلى أن يكون العمل أسرع على المستوى الحكومي لنكون في وضع تنظيم أنفسنا حتى تكون هناك اتفاقات قابلة للتمويل، وحتى يكون هناك مكان لاستثمار الأموال، وهذا يتطلب بعض التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص».