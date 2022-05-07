تطورات عمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول

عمال إغاثة يرافقون مدنيين تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول
7 مايو 2022 17:08
أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء أن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد أعلن، اليوم السبت، إجلاء 50 شخصاً آخرين من مصنع الصلب في آزوفستال بمدينة ماريوبول الأوكرانية. قالت مصادر أوكرانية، في وقت مبكر اليوم السبت، إن الأمور ظلت هادئة بشكل نسبي على جبهة الحرب في أوكرانيا خلال الليل. وأجلي حوالي 50 مدنياً، أمس الجمعة، إلى مركز استقبال بالقرب من «بزيمين» في «جمهورية دونيتسك الشعبية»، التي تقاتل قواتها إلى جانب القوات الروسية من أجل توسيع سيطرتها على أجزاء كبيرة من شرق أوكرانيا. وحوصر عشرات المدنيين لأسابيع إلى جانب ما تبقى من القوات الأوكرانية الصامدة في المصنع الذي تعرض للقصف. بدأت عمليات الإجلاء، التي تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي وسمحت بحسب كييف، بخروج 500 مدني من ماريوبول. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمه مركز «شاتام هاوس» البحثي في لندن «يتم إجلاء الناس في ماريوبول قدر المستطاع». وأضاف «عليكم أن تدركوا أن ماريوبول لن تسقط أبداً... لقد دمرت بالفعل، ولم يعد هناك أي بناء، فقد دُمّر كل شيء بالكامل». وقال أولكسي اريستوفيتس أحد مستشاري زيلينسكي، إن هدف الهجوم هو «القضاء على المدافعين عن آزوفستال». وحذر الرئيس الأوكراني من وقف مفاوضات السلام مع موسكو إذا قضت القوات الروسية على آخر المقاتلين أو المدنيين في ماريوبول.