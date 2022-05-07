الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
باكستان تستعد لدرجات حرارة شديدة الارتفاع وفيضانات
باكستان تستعد لدرجات حرارة شديدة الارتفاع وفيضانات
7 مايو 2022 16:05

تقف السلطات الباكستانية على أهبة الاستعداد بعد توجيه تحذير من حدوث موجة حارة وسيول وفيضان، جراء ذوبان البحيرة الجليدية (جلوف) الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في تحذير أصدرته هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية في غضون أسبوع من أول موجة حارة سجلت خلالها مدينة في إقليم السند بجنوب البلاد درجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية. وقالت الهيئة: «من المرجح أن تظل درجات الحرارة اليومية فوق العادي بست إلى تسع درجات».
وصرحت وزيرة التغير المناخي شيري رحمان اليوم السبت، «درجات الحرارة المرتفعة والأمطار الموسمية الغزيرة متوقعة العام الجاري. يمكن للفيضانات والأمطار الغزيرة أن تشكل تهديداً جاداً على حياة المواطنين وسبل المعيشة وكذلك البنية التحتية العامة».
كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية السلطات، اليوم السبت، من أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن ترفع معدل ذوبان الجليد، وبالتالي تؤدي إلى فيضان البحيرة الجليدية في مناطق جيلجيت-بالتيستان وخيبر بختونخوا.
وقالت الوزارة إنها طلبت من السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل مع كل الأحداث الكارثية المحتملة.
يشار إلى أن باكستان مسؤولة عن أقل من 1% من الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا أنها من بين الدول العشر الأكثر تأثراً بتغير المناخ.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفع في باكستان معدل السيول وتآكل الأراضي والعواصف المطيرة والجفاف والضباب الدخاني، الذي يسفر عن هواء منخفض الجودة. 

 ويقول خبراء المناخ، إن هذا نتيجة للاحتباس الحراري، ولكنه يرجع أيضاً لقرب البلاد من الدولتين الصناعيتين الكبيرتين الصين والهند.

المصدر: د ب أ
باكستان
آخر الأخبار
«غربلة» في «الفرسان»!
الرياضي
«غربلة» في «الفرسان»!
اليوم 12:15
أولسن يقتحم «التوب 10»
الرياضي
أولسن يقتحم «التوب 10»
اليوم 11:58
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
الرياضي
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
اليوم 11:56
الشارقة وخورفكان.. «الاتجاه الواحد»!
الرياضي
الشارقة وخورفكان.. «الاتجاه الواحد»!
اليوم 11:55
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي⁩
اليوم 11:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©