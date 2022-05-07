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الناتو يحذر روسيا من استخدام أسلحة نووية
الناتو يحذر روسيا من استخدام أسلحة نووية
7 مايو 2022 11:43

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، روسيا من استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.
وقال ستولتنبرج في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية تنشرها في عددها غداً الأحد: "رسالتنا واضحة: بعد استخدام أسلحة نووية، لن يكون هناك سوى خاسرين من جميع الأطراف... لا يمكنك الانتصار في حرب نووية ولا ينبغي أبدا شنها، وينطبق هذا أيضا على روسيا".
وأدان ستولتنبرج الخطاب النووي الروسي ووصفه بأنه "غير مسؤول ومتهور"، مشيراً في المقابل إلى أنه لا يوجد لدى الحلف ما يشير إلى أن الأسلحة النووية الروسية على وجه الخصوص قد تم وضعها في مستوى استعداد أعلى منذ بداية الحرب في 24 فبراير الماضي.
ونفت وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، تكهنات بشأن احتمال استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا. وفي نهاية فبراير وضعت روسيا أسلحتها الرادعة في حالة تأهب، وهو ما كان يُفهم في جميع أنحاء العالم على أنه تهديد بترسانتها النووية.

 

المصدر: د ب أ
الناتو
روسيا
السلاح النووي
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