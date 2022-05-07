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كوريا الجنوبية تسجل 36900 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كوريا الجنوبية تسجل 36900 إصابة جديدة بفيروس كورونا
7 مايو 2022 10:32

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل نحو 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في تراجع لعدد الإصابات، في ظل تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في إطار سعي البلاد للعودة للحياة الطبيعية.
وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 39 ألفا و600 إصابة بكوفيد19-، من بينها 26 حالة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و504 آلاف و334 إصابة.
وسجلت كوريا الجنوبية 83 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 23 ألفا و289 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

 

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
فيروس كورونا
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