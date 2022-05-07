الصين تسجل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين 345 إصابة مؤكدة محلية بكوفيد19، من بينها 253 حالة في مدينة شنغهاي، حسبما أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت.

وإلى جانب شنغهاي، سجلت تسع مناطق أخرى على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي الصيني إصابات جديدة محلية بكوفيد19-، بما في ذلك 45 حالة في بكين و29 حالة في خنان.

كما أبلغت شنغهاي عن 3961 إصابة محلية بدون أعراض، أمس الجمعة، من إجمالي 4275 حالة محلية بدون أعراض تم تحديدها حديثا في البر الرئيسي، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتم تسجيل 13 حالة وفاة بسبب كوفيد19- يوم الجمعة، كلها في شنغهاي.