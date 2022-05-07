ارتفاع حصيلة قتلى انفجار فندق في هافانا

قُتل 22 شخصاً على الأقلّ وأصيب أكثر من خمسين آخرين، أمس الجمعة، في انفجار قوي وقع في فندق ساراتوغا في وسط هافانا ودمّر قسما منه، والذي نجم عن تسرّب للغاز.

وأفاد التلفزيون المحلي في نشرته الإخبارية بأن أربع جثث انتُشِلت من تحت الأنقاض في وقت مبكر من المساء. وقبل ذلك بساعة، كانت الحصيلة الرسمية للضحايا تبلغ 18 قتيلا بينهم طفل وأكثر من 50 جريحا.

وقالت السلطات إن هناك ناجين تحت الأنقاض وأرسلت فرقة كلاب للبحث عنهم، وبينهم امرأة تحدث إليها رجال الإنقاذ.

وفي وقت سابق قال خوليو غيرا، المسؤول عن الخدمات الاستشفائيّة في وزارة الصحّة، خلال مؤتمر صحافي، "حتّى الآن هناك 74 جريحا توفّي منهم للأسف 18" بينهم طفل.

من جهتها ذكرت الرئاسة الكوبية أنّ حصيلة الانفجار بلغت 18 قتيلا و64 جريحا.

وقدّمت واشنطن بلسان المتحدث باسم خارجيّتها نيد برايس "خالص تعازيها لكلّ مَن تضرّر من الانفجار المأسوي".

بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبّي جوزيب بوريل على تويتر إنّه تحدّث مع وزير الخارجيّة الكوبي برونو رودريغيز وقدّم له التعازي، معبّراً عن تضامنه مع الشعب الكوبي.

من جهته اتّصل نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا،، بنظيره الكوبي لتقديم تعازيه، قائلاً "إنّ الشعب الكوبي يتلقّى التضامن والدعم من جميع شعوب العالم، خاصّة من شعب فنزويلا البوليفاري".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل على تويتر أنّ "هناك إلى الآن تسعة قتلى و40 مصابا"، متقدّمًا من عائلات الضحايا بـ"أصدق التعازي".

وجاءت تغريدة الرئيس بعيد إعلان ميغيل غارسيا مدير مستشفى كاليختو غارسيا الذي نقل عدد من المصابين إليه أن 11 من الجرحى "بحال خطرة جدا".

وكان الفندق الذي يُعدّ أحد معالم هافانا القديمة قيد الترميم ومغلقا أمام السياح. ولم يكن يوجد بداخله إلا عدد من الموظفين كانوا يستكملون العمل لافتتاحه مجددا في العاشر من مايو.

وأشارت الرئاسة الكوبية على تويتر إلى أن "المعلومات الأولى تفيد بأنّ الانفجار سببه تسرّب للغاز".

ونقل موقع كوباديبيت التابع للحكومة عن أليكسيس كوستا سيلفا، المسؤول المحلّي في الحي الأثري في العاصمة الكوبية، قوله إنّه كان يُعمل على تبديل أسطوانة للغاز السائل في الفندق. اشتمّ الطاهي رائحة غاز ولاحظ وجود تشقّق في الاسطوانة، وهو ما سبّب الانفجار.