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زيلينسكي يأمل في إمكانية إنقاذ الجنود المتحصنين بمصنع أزوفستال
زيلينسكي يأمل في إمكانية إنقاذ الجنود المتحصنين بمصنع أزوفستال
7 مايو 2022 08:29

 أعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن أمله في إمكانية إنقاذ الجنود المتحصنين في مصنع أزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول.
وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تبحث سبل إنقاذ جنودها من مصنع الصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية.
وقال زيلينسكي في كلمة بالفيديو، أمس الجمعة، إن هناك "وسطاء دوليين ودولاً مؤثرة" تشارك في هذه المسألة دون تقديم تفاصيل. وتابع "نحن نعمل على التوصل إلى خيارات دبلوماسية لإنقاذ جيشنا الذي لا يزال في أزوفستال".
وخلال عمليات الإجلاء السابقة، تم السماح للمدنيين فقط- ومعظمهم من النساء والأطفال وكبار السن- بمغادرة المصنع والتوجه صوب المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا.
وتردد أن الجنود والعديد من الأشخاص المصابين عالقون في الموقع الدفاعي الأوكراني في ماريوبول. ولعدة أيام.

 

المصدر: د ب أ
فلاديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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