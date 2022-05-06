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روسيا تؤكد: لا احتفالات رسمية في ماريوبول بذكرى يوم النصر
روسيا تؤكد: لا احتفالات رسمية في ماريوبول بذكرى يوم النصر
7 مايو 2022 00:58

موسكو (وكالات) 

أكد الكرملين، أمس، أن روسيا لا تنوي إقامة احتفالات في مدينة ماريوبول الأوكرانية في التاسع من مايو لمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية عام 1945.
واتّهمت الاستخبارات الأوكرانية أمس الأول، موسكو بأنها تستعد لإقامة عرض عسكري في مدينة ماريوبول الساحلية التي سيطرت عليها بشكل شبه كامل القوات الروسية فيما لا يزال يتحصن آخر المقاتلين الأوكرانيين في مصنع «آزوفستال» الواقع فيها، بعد أسابيع من المعارك الشرسة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافة: «هذا العام بالطبع، الاحتفالات مستحيلة لأسباب واضحة، لكن سيأتي الوقت الذي سيُقام فيه احتفال كبير هناك».
وأضاف: «سيكون هناك روس بالطبع، عدد كبير من الروس في التاسع من مايو في ماريوبول، لكن في ما يخصّ توجّه وفد رسمي إلى هذه المدينة، فلستُ على علم بذلك».
وتاريخ التاسع من مايو مهمّ جدًا في روسيا التي تقيم كل عام عروضًا عسكرية أحدها في الساحة الحمراء في موسكو، لإحياء ما تعتبره انتصاراً في «الحرب الوطنية العظمى» ضد ألمانيا النازية.

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