الداخلية السودانية تتعهد بالتحقيق في دهس متظاهرين

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلنت وزارة الداخلية السودانية أمس، أنها ستحقق في مقطع بثته بعض القنوات الفضائية لدهس سائق شرطة لبعض المتظاهرين خلال احتجاجات أمس الأول، في الخرطوم.

وقالت الداخلية إنها شرعت في إجراء تحقيق عادل وشفاف دون تردد، وهو واجب حتمي والتزام أخلاقي وقانوني تقوم به الشرطة في مثل هذه التصرفات الفردية، وأكدت أنها ستقدم المتورطين للعدالة بأسرع ما يمكن دون تستر أو محاباة لإعطاء كل ذي حق حقه.

ووصفت وزارة الداخلية السودانية تهور سائق دورية الشرطة وسط المتظاهرين بالسلوك المرفوض جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أن ما حدث لا يشبه الشرطة السودانية، وإرثها الممتد لأكثر من 114 عاماً في خدمة البلاد، كما تعهدت بأنها ستحقق في مقطع فيديو لشخص يحمل مسدساً وهو يتأهب للقنص.