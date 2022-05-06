الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الداخلية السودانية تتعهد بالتحقيق في دهس متظاهرين
الداخلية السودانية تتعهد بالتحقيق في دهس متظاهرين
7 مايو 2022 00:59

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلنت وزارة الداخلية السودانية أمس، أنها ستحقق في مقطع بثته بعض القنوات الفضائية لدهس سائق شرطة لبعض المتظاهرين خلال احتجاجات أمس الأول، في الخرطوم.
وقالت الداخلية إنها شرعت في إجراء تحقيق عادل وشفاف دون تردد، وهو واجب حتمي والتزام أخلاقي وقانوني تقوم به الشرطة في مثل هذه التصرفات الفردية، وأكدت أنها ستقدم المتورطين للعدالة بأسرع ما يمكن دون تستر أو محاباة لإعطاء كل ذي حق حقه.
ووصفت وزارة الداخلية السودانية تهور سائق دورية الشرطة وسط المتظاهرين بالسلوك المرفوض جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أن ما حدث لا يشبه الشرطة السودانية، وإرثها الممتد لأكثر من 114 عاماً في خدمة البلاد، كما تعهدت بأنها ستحقق في مقطع فيديو لشخص يحمل مسدساً وهو يتأهب للقنص.

وزارة الداخلية السودانية
السودان
الخرطوم
احتجاجات السودان
مظاهرات السودان
آخر الأخبار
أولسن يقتحم «التوب 10»
الرياضي
أولسن يقتحم «التوب 10»
اليوم 11:58
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
الرياضي
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
اليوم 11:56
الشارقة وخورفكان.. «الاتجاه الواحد»!
الرياضي
الشارقة وخورفكان.. «الاتجاه الواحد»!
اليوم 11:55
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي⁩
اليوم 11:48
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
الإمارات
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
اليوم 11:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©