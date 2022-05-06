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العراق: تسجيل وفاة جديدة بـ «الحمى النزفية»
أرشيفية
7 مايو 2022 00:58

هدى جاسم (بغداد)

سجلت محافظة كركوك في شمال العراق، أمس، حالة وفاة بـ«الحمى النزفية»، كما أعلن مسؤولون في المدينة، بعد يوم من تسجيل محافظة نينوى أولى حالات الإصابة بهذا المرض الذي ارتفعت الإصابات به مؤخراً في البلاد.
ووفق الإحصائية الأخيرة التي أعلنتها وزارة الصحة العراقية في 30 أبريل، سجّلت البلاد 24 إصابة بالمرض الفيروسي الذي يعرف كذلك باسم «حمى الكونغو»، غالبيتها في الجنوب، لكن الفيروس ظهر في الأيام الأخيرة في محافظات شمالية أيضاً.  وتعدّ هذه الوفاة السادسة على الأقلّ خلال شهر. والوفاة قبل الأخيرة سُجلت في محافظة بابل في الوسط في 29 أبريل.
وقال معاون مدير صحة كركوك زياد خلف، إن المريض الذي سُجلت إصابته يوم الأحد الماضي توفي بعد ظهر أمس، مضيفاً أنه «شخص كان يمارس الذبح العشوائي».
في الأثناء، اتخذت المحافظة إجراءات مشدّدة لتلافي وقوع إصابات جديدة، كما أعلن محافظ كركوك راكان الجبوري.
وأضاف أنه اتخذ قراراً بمنع دخول وخروج الثروة الحيوانية من كركوك، إلى جانب إجراء أعمال تعقيم ومتابعة للمنطقة التي ظهرت بها الإصابة قبل أيام.
كذلك تمّ منع الذبح العشوائي بشكل تام في كركوك وتنفيذ 7 حملات تعقيم على مناطق الثروة الحيوانية في الأقضية والنواحي، كما أوضح، مضيفاً أنه لم تسجل أية إصابات جديدة في المحافظة.
مع ذلك، أوضح المتحدّث باسم وزارة الصحة سيف البدر أن البلاد لا تشهد حالة تفشٍ حتى الآن.

العراق
حمى نزفية
كركوك
نينوى
وزارة الصحة العراقية
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