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اعتقال إرهابي في المغرب
اعتقال إرهابي في المغرب
7 مايو 2022 00:58

الرباط (وكالات)

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب أمس، توقيف شخص موال لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وذكر المكتب، وهو تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني «الاستخبارات الداخلية»، أن الرجل الذي يبلغ 37 من العمر وينشط في مدينة «بركان» شرقي البلاد، أوقف في الساعات الأولى من صباح أمس.
وبحسب بيان مكتب مكافحة الإرهاب المعروف، فإن «الشخص الموقوف يشتبه في تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام».
وأوضح البيان أن عناصر القوة الخاصة التابعة للاستخبارات الداخلية باشرت عمليات التدخل وإجراءات التوقيف، بتنسيق وإشراف ميداني من ضباط الشرطة القضائية العاملين بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية.
وأضاف المصدر ذاته أن توقيف هذا الشخص المشتبه فيه، يعد ثمرة تعاون وتنسيق وثيقين بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والسلطات الأميركية المختصة.
وأشار إلى أن تشخيص هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي، تما انطلاقاً من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.
وتشير المعلومات الأولية للبحث في هذه القضية إلى أن الشخص الموقوف كان يتولى إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تتبنى أهدافاً ومشاريع متطرفة.

داعش
المغرب
مكافحة الإرهاب
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