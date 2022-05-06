الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ليبيا: إنقاذ مهاجرين غير قانونيين غرب طرابلس
مهاجرون غير قانونيين أنقذتهم البحرية الليبية خلال محاولتهم الهجرة نحو أوروبا (من المصدر)
7 مايو 2022 00:58

بنغازي (الاتحاد) 

أعلن مكتب الإعلام برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أمس، أن أحد زوارق الدوريات التابعة لحرس السواحل الليبي «نقطة حرس السواحل وأمن الموانئ مرسى ديلة بالزاوية غرب طرابلس» تمكن من إنقاذ مهاجرين غير قانونيين من عدة جنسيات أفريقية، لم يحدد عددهم. وأكد المكتب تلقي زورق آخر من الزاوية نداء استغاثة وتمكنه بعد ذلك من إنقاذ 20 مهاجراً آخرين غرب مدينة زوارة بأقصى الغرب الليبي، مؤكداً أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب. ويعتبر المهاجرون ليبيا دولة عبور نحو الشواطئ الأوروبية المقابلة شمالاً.
وتزايدت أعداد المهاجرين والعصابات المحلية والدولية التي تمتهن نقل المهاجرين عبر الصحراء الكبرى نحو ساحل البحر المتوسط، ومنه إلى جزيرة لامبيدوزا أقرب الجزر الإيطالية، بوساطة قوارب تكون متهالكة في الغالب.

ليبيا
طرابلس
الجيش الليبي
حرس السواحل الليبي
إنقاذ المهاجرين
المهاجرين
الهجرة إلى أوروبا
آخر الأخبار
أولسن يقتحم «التوب 10»
الرياضي
أولسن يقتحم «التوب 10»
اليوم 11:58
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
الرياضي
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
اليوم 11:56
الشارقة وخورفكان.. «الاتجاه الواحد»!
الرياضي
الشارقة وخورفكان.. «الاتجاه الواحد»!
اليوم 11:55
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي⁩
اليوم 11:48
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
الإمارات
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
اليوم 11:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©