341 انتهاكاً «حوثياً» للهدنة الأممية في 5 أيام

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها للهدنة الأممية في كافة جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة وأبين والحديدة وتعز والضالع، في ظل التزام الجيش اليمني بالوقف التام لإطلاق النار.

وأوضح الجيش اليمني في تقرير له، ارتكاب ميليشيات الحوثي 341 خرقاً خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 4 مايو الجاري، منها 113 خرقاً في الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب، و69 خرقاً في جبهات القتال غرب حجة، و65 خرقاً في جبهات محور تعز، و43 خرقاً في جبهات الجوف، و43 خرقاً في محوري «البرح وحيس» جنوب الحديدة، و4 خروقات في الضالع، و3 خروقات شمال وغرب صعدة، وخرقاً واحداً في أبين.

وأشار التقرير، إلى أن الخروقات تمثلت بقيام الميليشيات الحوثية بتنفيذ عمليات هجومية ومحاولات تسلل إلى مواقع الجيش في مختلف الجبهات منها عملية هجومية وأكثر من 10 محاولات تسلل في أوقات متفرقة، لافتاً إلى رصد إطلاق الميليشيات الحوثية 8 صواريخ خلال يومين باتجاه مناطق آهلة بالسكان وباتجاه مواقع عسكرية منها 4 صواريخ باليستية و4 صواريخ «كاتيوشا» في تصعيد غير مسبوق منذ انطلاق الهدنة.

ونوه التقرير، إلى أن ميليشيات الحوثي أطلقت يوم 2 مايو صاروخاً باليستياً من منطقة جنوب مدينة الحزم بمحافظة الجوف باتجاه مواقع الجيش في الجبهات الشرقية بالمحافظة، وصاروخاً باليستياً من اتجاه «المخدرة» باتجاه مدينة مأرب، وصاروخاً من شمال مديرية «الجوبة» على مواقع الجيش في «الردهة» جنوب مأرب، واستهداف مواقع قوات الجيش في منطقة «الفلج» جنوب مأرب بـ 4 صواريخ كاتيوشا، وصاروخاً باليستياً من مديرية «مستبأ» بمحافظة حجة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وذكر التقرير، تعرّض القرى الآهلة بالسكان طيلة الأيام الخمسة الماضية، في «مقبنة» غرب تعز وفي مديرية «حيس» جنوب الحديدة لاستهداف ممنهج من قبل الميليشيات الحوثية بالأسلحة الرشاشة المختلفة، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية استهدفت مبنى إدارة أمن تعز المجاور لكلية الآداب وحديقة «جاردن سيتي» ومبنى النادي الأهلي بقذائف الهاون في عمليتين منفصلتين ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص من رجال الأمن والمدنيين وألحق أضراراً في السيارات والمنازل، وبثّت الرعب والهلع بين الأطفال والأسر التي كانت تحتفل بعيد الفطر في الحديقة المجاورة.

كما واصلت الميليشيات استحداث مواقع وبناء تحصينات وحفر خنادق في مختلف الجبهات.

وضاعفت الميليشيات الإرهابية استحداث مواقع وخنادق وتنصيب مدافع وعيارات أمام مواقع الجيش في «حرض وفي بني حسن» وجنوب شرق «حيران» غرب حجة، وضاعفت نشاطها في بناء التحصينات وحفر الخنادق وشق الطرقات في مواقع متفرقة شمال وغرب وجنوب مأرب، واستحدثت مواقع جديدة شمال وغرب وجنوب مأرب ونصبت في بعضها مدافع وأخرى نشرت فيها قناصة.

ودفعت بتعزيزات بشرية وبأسلحة وعتاد إلى مختلف الجبهات شمال وغرب وجنوب مأرب،

والدفع بتعزيزات كثيفة وغير مسبوقة إلى منطقة «الأربعين» بالجبهة الشمالية لمدينة تعز.

وأفادت مصادر محلية أمس، أن قناصة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت سكان حي «كلابة» بمدينة تعز مما أدى إلى إصابة شخصين.

وذكرت المصادر، أن عملية القنص التي تقوم بها الميليشيات الحوثية من مواقع تمركزها في معسكر الأمن المركزي شرق مدينة تعز مستمرة منذ ليلة أمس الأول، وأسفرت عن إصابة مدنيين اثنين.