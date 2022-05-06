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اليمن.. مقتل مدني بانفجار لغم حوثي في الحديدة
أرشيفية
7 مايو 2022 00:58

عدن (الاتحاد)

قتل مدني يمني إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة.
وحسب مصادر محلية فإن لغماً أرضياً من مخلفات الميليشيات الحوثية انفجر في مدني بمديرية «الدريهمي» جنوبي مدينة الحديدة.
وذكرت المصادر أن الضحية قتل فور تعرضه لانفجار اللغم أثناء رعيه للماشية في منطقة «الزعفران» بمديرية «الدريهمي».
وحولت الميليشيات الحوثية محافظة الحديدة إلى أكبر حقل للألغام، حيث تتهم منظمات حقوقية الميليشيات بزراعة مئات الآلاف من الألغام في مناطق واسعة من محافظة الحديدة، تسفر عن سقوط ضحايا بشكل شبه يومي نتيجة انفجارها.

ميليشيات الحوثي
الحديدة
الدريهمي
اليمن
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