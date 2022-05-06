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واشنطن تجدد تحذيرها من الخطر الكارثي لـ «صافر»
ناقلة النفط «صافر»
7 مايو 2022 00:59

واشنطن (وكالات)

جددت الولايات المتحدة الأميركية تحذيرها من الخطر الكارثي الذي تمثله ناقلة النفط «صافر» المهددة بالانهيار قبالة ميناء «رأس عيسى» على البحر الأحمر، غربي اليمن، مع استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في رفض وصول فريق أممي لصيانتها وتفريغها.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، إن سفينة «صافر» تشكّل تهديداً اقتصادياً وبيئياً خطيراً على البحر الأحمر وما وراءه.
وأكد ليندركينج، عقب مشاركته في دائرة مستديرة نظمتها «ChamberGlobal» مع الشركات الأميركية الرائدة المهتمة بالخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لمواجهة مخاطر حدوث تسرب نفطي كبير من الناقلة «صافر»، أن لدى المجتمع الدولي والجهات الفاعلة فرصة لتجنب حدوث تسرّب كارثي.
كما جدد المبعوث الأميركي دعم الولايات المتحدة بقوة لجهود الأمم المتحدة للتعامل مع هذا التهديد، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأميركية عبر صفحتها في «تويتر».
وفي 25 أبريل الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 144 مليون دولار للاستجابة لأزمة «صافر»، وأعلنت أنها بصدد تنظيم اجتماع للمانحين بهدف حشد الدعم اللازم لعملية حل أزمة الناقلة ستستضيفه هولندا في 11 مايو الجاري.

صافر
أميركا
ميناء رأس عيسى
البحر الأحمر
اليمن
ميليشيات الحوثي
تيموثي ليندركينج
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