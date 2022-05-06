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عون: لبنان عاجز عن تحمل أعباء النزوح السوري
عون: لبنان عاجز عن تحمل أعباء النزوح السوري
7 مايو 2022 00:59

بيروت (وكالات)

أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جوانا فرونيكا، أن بلاده باتت عاجزة عن تحمل أعباء النزوح السوري ما يوجب عودة النازحين إلى بلادهم.
وأكد عون خلال اللقاء أن «لبنان قام بواجبه تجاه النازحين منذ العام 2011، لكنه بات عاجزاً عن الاستمرار ما يوجب عودة النازحين إلى بلادهم وتقديم المساعدة الدولية لهم فيها بدلا من توزيعها عليهم في لبنان».
وأشار إلى أن «أحد أسباب استمرار النازحين إلى الأراضي اللبنانية هو تلقي المساعدات الدولية علما أن الكثيرين منهم ينتقلون إلى سوريا دوريا ويعودون مع نهاية الشهر للحصول على المساعدات الدولية».
وتناول عون خلال اللقاء موضوع المؤتمر الذي سيعقد في بروكسل في 9 و10 مايو للبحث في مستقبل النازحين السوريين في الدول المجاورة.

ميشال عون
لبنان
الأمم المتحدة
اللاجئين السوريين
سوريا
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