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المغتربون اللبنانيون يقترعون في الانتخابات البرلمانية بـ10 دول
المغتربون اللبنانيون يقترعون في الانتخابات البرلمانية بـ10 دول
7 مايو 2022 00:58

بيروت (وكالات)

انطلقت صباح أمس، عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين للانتخابات النيابية في عدد من الدول العربية.
وانطلقت في تمام السابعة صباحاً بتوقيت بيروت، المرحلة الأولى من عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج، في كل من المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، سوريا، البحرين، الأردن، إيران، سلطنة عمان، مصر والعراق. ومن المتوقع أن تجري في 8 مايو المرحلة الثانية من اقتراع اللبنانيين في الخارج «المقيمون في الدول الغربية»، فيما سيدلي المقيمون في لبنان بأصواتهم يوم 15 مايو.
ويتنافس في الانتخابات النيابية في 15 مايو 103 قوائم تضم 1044 مرشحاً لمقاعد الهيئة التشريعية المشكلة من 128 مقعداً، والتي تنقسم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

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