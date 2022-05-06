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زيلينسكي يدعو المستشار الألماني لزيارة كييف
زيلينسكي يدعو المستشار الألماني لزيارة كييف
6 مايو 2022 22:17

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه دعا المستشار الألماني أولاف شولتس لزيارة كييف الاثنين المقبل.
وذكر زيلينسكي عبر رابط مصور في حدث استضافه معهد تشاتام هاوس للشؤون الدولية بلندن إن شولتس يمكن أن يتخذ "خطوة سياسية كبيرة للغاية" وأن يأتي للعاصمة الأوكرانية.
وقال إنه تم تقديم الدعوة منذ فترة. وفي اليوم ذاته، ستجري روسيا عرضاً عسكرياً، للاحتفال تقليديا بانتصار الجيش السوفييتي على ألمانيا النازية.
وأعلنت الحكومة الألمانية اليوم الخميس أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ستتوجه إلى كييف أولا، لكن دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وتوترت العلاقات بين كييف وبرلين، بعد أن تم إبلاغ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتانماير بألا يكلف نفسه عناء القدوم إلى كييف في منتصف أبريل.

 

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي
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