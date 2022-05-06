قتلى وجرحى جراء انفجار في فندق بهافانا

قالت وسائل إعلام كوبية إن انفجاراً مميتا وقع في فندق شهير بوسط العاصمة هافانا، اليوم الجمعة، مما دمر جدران بعض الطوابق العليا في أحد جوانب الفندق وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل ونقل 30 آخرين إلى المستشفى.

وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل في تصريحات من موقع الحادث، نقلها التلفزيون الكوبي، إن الانفجار الذي وقع في فندق ساراتوجا لم يكن بسبب قنبلة، مضيفا أن الانفجار نجم على الأرجح من تسريب غاز.

وقال التلفزيون الرسمي إن الانفجار "ليس ناجما عن هجوم إرهابي"، ولم يتضح بعد إن كان هناك ضحايا آخرون ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.

وذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن روبرتو إنريك كالزاديلا، ممثل الشركة التي يديرها الجيش والتي تشغل كثيرا من الفنادق في البلاد، إن الفندق كان مغلقا وأن عمالا فقط كانوا داخله وقت وقوع الانفجار.

وقال كالزاديلا في مقابلة أذاعها التلفزيون إنه كان من المقرر إعادة افتتاح الفندق الذي يضم 96 غرفة خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن العمال كانوا في الموقع لوضع اللمسات الأخيرة للافتتاح.

كما أشار إلى أن تسريب غاز قد يكون هو السبب في المأساة.

وقال "كان العمال ... يقومون بإصلاحات ويؤدون الأعمال اللازمة لافتتاح المنشأة، وفي الصباح كانوا يعيدون تزويد المبنى بالغاز ويبدو أن حادثا وقع تسبب في الانفجار".



وبالقرب من موقع الحادث شوهدت عربات الإسعاف تقترب من مستشفى في الجزء القديم من هافانا يحيط بها حشد من الأطباء والممرضين ورجال الشرطة .