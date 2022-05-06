ألمانيا: خطط توريد مدافع هاوتزر لأوكرانيا «سليمة ومناسبة»

وصفت وزارة الدفاع الألمانية خطط توريد سبعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى أوكرانيا بأنها «سليمة ومناسبة».

وتحدث ناطق باسم الوزارة، اليوم الجمعة، في برلين عن حل متوازن ومعقول لضمان الدفاع الوطني والدفاع عن التحالف ومعالجة الضغوط الموجودة حالياً في أوكرانيا.

ولا يوحد حتى الآن معلومات عن الوقت المحدد لتسليم أوكرانيا مدافع هاوتزر. وقال المتحدث إنه بمجرد اكتمال إصلاح الأنظمة سيمكن تسليمها والبدء في تدريب القوات الأوكرانية عليها في نفس الوقت، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يحدث هذا الأسبوع المقبل.

ووفقاً لخبرات سابقة، أشار المتحدث إلى أن فترة تدريب قد تستغرق نحو 40 يوماً. وقال المتحدث رداً على سؤال: «لا نزال نرى أن هذا لن يجعلنا طرفاً في الحرب».