إصابة 17 شخصاً جراء انفجار في مبنى بمدريد

قالت السلطات الإسبانية إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح، معظمها طفيفة، في انفجار قوي هز مبنى من أربعة طوابق كان يجري تجديده في وسط مدريد اليوم الجمعة، وتبحث فرق الإنقاذ عن أشخاص يحتمل أن يكونوا محاصرين بداخله.

وذكر رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيث-ألميدا أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، أحدهم في حالة خطيرة، مضيفا أن سبب الانفجار لم يتضح بعد.

وقال "كانت هناك بعض الأعمال تتم في المبنى" الواقع في حي سلمنقة الراقي حيث وقع الانفجار.

وأبلغ قناة تيليمدريد التلفزيونية "رجال الإطفاء داخل المبنى يفحصون هيكل المبنى ويقررون ما إذا كان يمكن أن يكون هناك المزيد من الأشخاص بالداخل".

وقالت جيما مارتن المتحدثة باسم خدمة الطوارئ إن مدرسة على الجانب الآخر من المبنى لم تتضرر ولا يوجد ضرورة لإجلاء الأطفال.