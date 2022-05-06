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أوكرانيا تدعو إلى فرض حظر كامل على النفط والغاز الروسيين
أوكرانيا تدعو إلى فرض حظر كامل على النفط والغاز الروسيين
6 مايو 2022 17:04

 دعا وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، اليوم الجمعة، إلى فرض حظر دولي كامل على النفط والغاز الروسيين بسبب حرب موسكو لبلاده.
وقال مارشينكو في إفادة عبر الإنترنت إن أوكرانيا تكافح لتحقيق التوازن في ميزانيتها بعد عشرة أسابيع من الحرب، وأضاف أنه بصفته وزيراً للمالية لا يمكن أن يكون راضياً عن الوتيرة التي تصل بها المساعدات المالية من الخارج.
وفي إشارة إلى ما اعتبره "عدم كفاية العقوبات التي تم فرضها"، قال مارشينكو إن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي يعني أن موسكو لديها فائض في الميزانية و"تشعر براحة تامة".
وتابع قائلا "القضية الرئيسية هي فرض حظر كامل على شراء الغاز والنفط من روسيا الاتحادية. وهذا أمر يحتاج إلى تحرك وتعمل السلطات الأوكرانية بنشاط حياله".

 

المصدر: رويترز
أوكرانيا
روسيا
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