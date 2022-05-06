مقتل 11 عسكرياً بكمينين في بوركينافاسو

قتل سبعة جنود وأربعة من قوات رديفة للجيش في كمينين في شمال ووسط بوركينا فاسو، على ما أعلن الجيش، اليوم الجمعة. وقع الكمين الأول قرب بلدة سوليه الخميس وأدى إلى مقتل جنديين وأربعة من المتطوعين الذين يساعدون الجيش، فيما قتل خمسة من عناصر "وحدة تدخل خاصة تابعة للدرك" في كمين آخر في نفس اليوم في اوانوبي، وفق بيان هيئة أركان الجيش. وتسبب الكمينان اللذان نصبهما "إرهابيون"، وهو التوصيف الذي يستخدمه الجيش للإشارة إلى المتشددين النشطين في شمال بوركينا فاسو، بإصابة تسعة بجروح "تم إجلاؤهم والعناية بهم" لاحقًا، بحسب البيان. وأكّد الجيش أن "من جهة العدو، أُحصيت نحو عشرين جثة إرهابيين خلال العمليات الأمنية"، مضيفًا أن "أسلحة وذخائر وعربات دارجة وأجهزة اتصالات دُمّرت وانتُشلت".