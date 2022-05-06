الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
المجر تحذر: العقوبات الجديدة على روسيا «قنبلة ذرية»
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
6 مايو 2022 11:35
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة الرسمية، اليوم الجمعة، إن بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.
وقال أوربان إن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بمثابة إلقاء "قنبلة ذرية" على الاقتصاد المجري، مضيفا أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحا جديدا يناسب مصالحها.
المصدر: وكالات
روسيا
المجر
أوكرانيا
الأكثر قراءة
عربي ودولي
وباء جديد يهدد البشرية.. العلماء يراقبون
5 مايو 2022
دنيا
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية خلال أيام
7 مايو 2022
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة في الإمارات
4 مايو 2022
آخر الأخبار
الرياضي
أولسن يقتحم «التوب 10»
اليوم 11:58
الرياضي
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
اليوم 11:56
الرياضي
الشارقة وخورفكان.. «الاتجاه الواحد»!
اليوم 11:55
الإمارات
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
اليوم 11:48
الإمارات
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
اليوم 11:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©