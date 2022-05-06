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المجر تحذر: العقوبات الجديدة على روسيا «قنبلة ذرية»
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
6 مايو 2022 11:35

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة الرسمية، اليوم الجمعة، إن بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.

وقال أوربان إن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بمثابة إلقاء "قنبلة ذرية" على الاقتصاد المجري، مضيفا أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحا جديدا يناسب مصالحها.

المصدر: وكالات
روسيا
المجر
أوكرانيا
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