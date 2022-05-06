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أوكرانيا تكشف تفاصيل عمليات الإجلاء من ماريوبول
إجلاء المدنيين من آزوفستال (أرشيفية)
6 مايو 2022 10:57

تم إجلاء نحو 500 مدني من مدينة ماريوبول المدمرة ومصنع آزوفستال المحاصر منذ بدء عملية للأمم المتحدة، على ما أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية الجمعة.

وقال أندري يرماك على تلغرام "تمكنا من إجلاء نحو 500 مدني".

وتابع أن كييف "ستفعل كل ما بوسعها لإنقاذ المدنيين والعسكريين" العالقين في المدينة المنكوبة، مضيفا أن عمليات الإجلاء ستستمر.

المصدر: وكالات
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