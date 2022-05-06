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أميركا تنفي هذه المعلومات بشأن استهداف جنرالات روس
من المعارك في أوكرانيا
6 مايو 2022 09:53

نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقديم معلومات استخبارية تتيح للقوات الأوكرانية استهداف كبار الضباط الروس بالقرب من الجبهة.
وأكّد المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي أنّ الولايات المتحدة تُرسل إلى كييف معلومات استخباريّة "لمساعدة الأوكرانيّين في الدفاع عن بلادهم"، لكنّه أضاف "لا نقدّم معلومات عن أماكن وجود كبار القادة العسكريّين في ساحة المعركة، ولا نشارك في قرارات الاستهداف التي يتّخذها الجيش الأوكراني".
في المقابل، كانت صحيفة أميركية نقلت الأربعاء عن مصادر لم تُسمّها داخل الاستخبارات الأميركيّة، أنّ المعلومات التي تقدّمها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني أتاحت استهداف الكثير من الجنرالات الروس قرب الجبهة.
وقالت المتحدّثة باسم المجلس أدريان واتسون إنّ "الولايات المتحدة تقدّم معلومات استخباريّة عن ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيّين في الدفاع عن بلادهم"، غير أنّها أضافت "لا نقدّم معلومات بقصد قتل جنرالات روس".
والاثنين أفاد البنتاغون رسميا بأنّ رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف كان موجودا "لأيّام عدّة" الأسبوع الماضي على خطّ الجبهة في دونباس بشرق أوكرانيا. لكنّ البنتاغون لم يؤكّد شائعات تتعلق بإصابة غيراسيموف.

المصدر: وكالات
روسيا
أميركا
روسيا وأوكرانيا
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