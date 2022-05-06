الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مقتل 53 شخصاً في انهيار مبنى بالصين
المبنى مكون من 8 طوابق
6 مايو 2022 09:43

 ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن انهيار مبنى في وسط الصين إلى 53 شخصا، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية اليوم الجمعة.
وانهار مبنى سكني وتجاري من ستة طوابق في مدينة تشانجشا بوسط الصين قبل أسبوع. وفي ذلك الوقت، لم يتم الكشف عن أعداد الضحايا.
وبعد اكتمال أعمال الإنقاذ، أعلنت وكالة أنباء شينخوا اليوم الجمعة أنه تم انتشال 10 أشخاص أحياء من تحت الانقاض منذ حدوث  الانهيار.

وقال مسؤولون إن المبنى شُيّد بشكل غير قانوني.

وألقت الشرطة القبض على مالك المبنى وعدد من الأشخاص تورطوا في التصميم والبناء.
وكان المبنى يضم فندقا ومطعما وعدة شقق من بين أشياء أخرى.
يشار إلى أنه بسبب انتشار الفساد وعدم وجود ضوابط على معايير السلامة، فإن انهيار المباني أمر شائع في الصين، وخاصة في المقاطعات الريفية.

المصدر: وكالات
انهيارات أرضية
الصين
انهيار مبنى
آخر الأخبار
أولسن يقتحم «التوب 10»
الرياضي
أولسن يقتحم «التوب 10»
اليوم 11:58
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
الرياضي
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
اليوم 11:56
الشارقة وخورفكان.. «الاتجاه الواحد»!
الرياضي
الشارقة وخورفكان.. «الاتجاه الواحد»!
اليوم 11:55
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي⁩
اليوم 11:48
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
الإمارات
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
اليوم 11:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©