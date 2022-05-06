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رئيس أوكرانيا يكشف معلومات غير مسبوقة بشأن مصنع آزوفستال
دخان يتصاعد من مصنع آزوفستال في ماريوبول
6 مايو 2022 09:36

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية ما زالت تقصف مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول على الرغم من تواصل عملية إجلاء المدنيين.

وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع فوق المصنع التقطتها عدسات طائرة بدون طيّار.

واتجهت قافلة جديدة تابعة للأمم المتحدة إلى مجمع آزوفستال الصناعي، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول، بهدف إجلاء المدنيين المحاصرين فيه، وفق ما أعلن مسؤول أممي، الخميس.

 

المصدر: وكالات
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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