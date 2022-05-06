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مسؤول غربي يحذر من تسريب معلومات خطيرة بشأن أوكرانيا
من جبهة القتال في شرق أوكرانيا
6 مايو 2022 09:32

صرح مسؤول أوروبي، بأن "الحديث غير المناسب" حول المعلومات الاستخباراتية المقدمة للقوات الأوكرانية يمكن أن "يؤدي إلى رد فعل غير متوقع" من روسيا.

وقال المسؤول الأوروبي: "علينا أن نكون حذرين للغاية فيما نقوم به وعلينا أن نكون حذرين للغاية حول ما نقوله بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية من أجل أمن العملية على الأرض ولأننا لا نريد خوض حرب مع روسيا".

وتأتي هذه التحذيرات بعدما ذكرت صحفية بأن المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها الولايات المتحدة ساعدت أوكرانيا على قتل العديد من الجنرالات الروس.

وأضافت التقارير أن أوكرانيا استخدمت معلومات استخبارية قدمتها الولايات المتحدة لاستهداف السفينة الحربية "موسكفا"، واستشهد الموقعين بمسؤولين أميركيين مجهولين.

 

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
روسيا
أوكرانيا
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