الأمم المتحدة تسعى لإجلاء المدنيين من ماريوبول الأوكرانية

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن، اليوم الخميس، بأن عملية ثالثة تجري حالياً لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية ومصنع آزوفستال المحاصر.

وساعدت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى الآن في إجلاء نحو 500 مدني من المنطقة في عمليتين خلال الأسبوع الماضي. وأحجم جوتيريش عن إعطاء تفاصيل عن العملية الجديدة "لتفادي تقويض النجاح المحتمل".

وقال جوتيريش للمجلس "يحدوني الأمل أن يؤدي التنسيق المتواصل مع موسكو وكييف إلى مزيد من عمليات وقف القتال لأسباب إنسانية لتوفير ممر آمن للمدنيين بعيدا عن مناطق القتال والسماح بوصول المساعدات إلى أولئك المحتاجين إليها بشدة".