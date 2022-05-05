الصحة العالمية: 51 مليون وفاة بـ «كوفيد-91» حول العالم

عواصم (وكالات)

أظهر تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة الإصابة بـ «كوفيد-19» يزيد ثلاثة أمثال عما تم تسجيله في البيانات الرسمية. ويعد التقرير دراسة شاملة حول الخسائر العالمية الفعلية للجائحة حتى الآن.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أمس، إن هناك 14.9 مليون وفاة إضافية مرتبطة بـ«كوفيد-19» بنهاية عام 2021. وبلغ العدد الرسمي للوفيات المنسوبة مباشرة إلى الفيروس والتي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها في الفترة من يناير 2020 إلى نهاية ديسمبر 2021، أكثر بقليل من 5.4 مليون.

وتعكس أرقام الوفيات الإضافية عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب «كوفيد-19» وكذلك أولئك الذين لقوا حفتهم كنتيجة غير مباشرة لتفشي المرض، بما في ذلك الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الصحية لظروف أخرى عندما كانت الأنظمة الصحية مكتظة خلال موجات ضخمة من العدوى.

كما حسبت المنظمة الوفيات التي تم تجنبها أثناء الجائحة، على سبيل المثال بسبب انخفاض مخاطر حوادث المرور أثناء عمليات الإغلاق.

لكن الأرقام أيضاً أعلى كثيراً من الحصيلة الرسمية بسبب الوفيات التي لم يتم رصدها في البلدان التي تعاني قصوراً في عمليات التسجيل. وقالت منظمة الصحة إنه حتى في فترة ما قبل الجائحة، لم يتم تسجيل 6 من أصل 10 وفيات حول العالم.

وأوضح التقرير أن ما يقرب من نصف الوفيات التي لم يتم إحصاؤها حتى الآن كانت في الهند.

وأشار إلى أن 4.7 مليون شخص ماتوا هناك نتيجة للجائحة، لا سيما خلال تصاعد موجة العدوى بشكل هائل في مايو ويونيو 2021.

ورغم ذلك فإن الحكومة الهندية تذكر أن عدد الوفيات في الفترة من يناير 2020 إلى ديسمبر كانون الأول 2021 أقل كثيراً، حيث تبلغ نحو 480 ألفاً. وتوضح منظمة الصحة العالمية أنها لم تدرس بشكل كامل البيانات الجديدة التي قدمتها الهند هذا الأسبوع، والتي تقل عن تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وقالت الحكومة الهندية في بيان بعد نشر الأرقام إن منظمة الصحة العالمية أصدرت التقرير من دون معالجة كافية لمخاوف الهند بخصوص ما سمته أساليب «مشكوك فيها».

واستخدم فريق منظمة الصحة العالمية، المكون من خبراء دوليين كانوا يعملون على معالجة البيانات منذ شهور، مزيجاً من المعلومات الوطنية والمحلية، إضافة إلى نماذج إحصائية، لتقدير الحصيلة الإجمالية التي تكون فيها البيانات غير كاملة، وهو منهج انتقدته الهند.

ومع ذلك تشير تقييمات مستقلة أخرى إلى أن عدد الوفيات في الهند أعلى بكثير من الحصيلة الحكومية الرسمية، بما في ذلك تقرير نُشر في مجلة «ساينس» أشار إلى أن ثلاثة ملايين ربما توفوا بسبب «كوفيد» في البلاد.