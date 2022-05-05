مؤتمر دولي للمانحين يجمع 6.5 مليار دولار لأوكرانيا

وارسو (وكالات)

قال ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا إن مؤتمراً دولياً للمانحين في وارسو أمس، لجمع أموال من أجل أوكرانيا جمع نحو 6.5 مليار دولار.

واستضافت بولندا والسويد، بالتعاون مع رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي المؤتمر الذي يهدف إلى مساعدة أوكرانيا في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والإنسانية للهجوم الروسي. وخلال مؤتمر صحفي في نهاية المؤتمر أعطى مورافيسكي تقديراً أكبر قائلاً إنه تم جمع أكثر من 7 مليارات يورو. ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية على طلب من رويترز لاستيضاح الأمر. وتعهدت دول مثل فرنسياً وفنلندا والتشيك وكرواتيا ودول أخرى بالملايين من اليورو لدعم الجهود الإنسانية والعسكرية في أوكرانيا. كما تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم 200 مليون يورو في صورة مساعدات للنازحين في أوكرانيا بحسب ما قالت في بيان.

وأضاف رئيس وزراء أوكرانيا دينس شميهال في بيان في نهاية المؤتمر أن بلاده تلقت أكثر من 12 مليار دولار في صورة أسلحة ومساعدات مالية منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.