مقتل 7 جنود باشتباكات في أفريقيا الوسطى

بانغي (وكالات)

أفاد مصدر عسكري في جمهورية أفريقيا الوسطى بمقتل 7 جنود و3 مسلحين خلال اشتباكات وقعت بين قوات الجيش ومسلحين في بلدة «نزاكو» بإقليم «مبومو» جنوب شرقي البلاد.

وقال المصدر في بيان: إن 7 جنود قُتلوا خلال اشتباكات مع مسلحين ينتمون إلى جماعة مسلحة تحمل اسم «الوحدة من أجل السلام في أفريقيا الوسطى»، مشيرا إلى أن 3 مسلحين من هذه الجماعة قُتلوا خلال الاشتباكات.

وفي سياق آخر، شهدت النيجر خلال الأشهر الأربعة الماضية تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الجدد الفارين من هجمات الجماعات المسلحة في البلدان المجاورة.

ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، فإنه خلال الفترة من يناير إلى منتصف أبريل 2022، سجلت النيجر أكثر من 36 ألف وافد جديد من نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو، بمعدل أكثر من 2500 وافد جديد كل أسبوع.

وفي بيان، أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء ذلك مع زيادة الهجمات - من حيث التواتر والعنف وتسببها بارتفاع معدلات

النزوح.