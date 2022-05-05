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منظمة الهجرة: وفاة 114 مهاجراً وفقدان 436 في البحر المتوسط
أرشيفية
6 مايو 2022 02:08

بنغازي (الاتحاد)

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، وفاة 114 مهاجرًا غير شرعي وفقدان 436 آخرين، خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية، وذلك خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 أبريل الماضيين. وأشارت المنظمة حسب إحصائية نشرها مكتب المنظمة لدى ليبيا، على صفحته على «فيسبوك» إلى إعادة 4 آلاف و461 مهاجرًا إلى ليبيا خلال الفترة نفسها، من بينهم 3 آلاف و876 رجلاً، و126 قاصراً، فضلاً عن 410 نساء و49 قاصرات. وأوضحت منظمة الهجرة أنه تم إعادة 32 ألفا و425 مهاجراً غير نظامي إلى ليبيا بين يناير وديسمبر 2021.

منظمة الهجرة الدولية
البحر المتوسط
ليبيا
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
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