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جوتيريش يدعو لتشكيل بعثة عسكرية أفريقية في مالي بتفويض أممي
أنطونيو جوتيريش
6 مايو 2022 02:08

باماكو (وكالات)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس، من أنّ مالي قد تنهار إذا سحبت المنظّمة الدولية «القبعات الزرق» من هذا البلد، مقترحاً حلاً يقوم على تشكيل بعثة عسكرية أفريقية بتفويض قوي من مجلس الأمن الدولي. وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة «أر أف إي» الفرنسية، قال جوتيريش إنّ «الوضع الحقيقي هو أنّه من دون مينوسما، سيكون الخطر هائلاً بأن تنهار البلاد». وأضاف «لن أقترح إنهاء هذه المهمة لأنّني أعتقد أنّ العواقب ستكون وخيمة»، مشدّداً على أنّ «المطلوب في مالي حالياً ليس قوة لحفظ السلام بل قوة قوية لفرض السلام ومكافحة الإرهاب».
وشدّد الأمين العام على أنّ «هذه القوة القوية يجب أن تكون قوة أفريقية تابعة للاتحاد الأفريقي ولكن بتفويض من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع وبتمويل إلزامي».

أنطونيو جوتيريش
الأمم المتحدة
مالي
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