برلمان الصومال يختار رئيساً جديداً للبلاد يوم 15 مايو

مقديشو (وكالات)

قالت لجنة برلمانية أمس، إن من المتوقع أن يختار نواب صوماليون رئيساً جديداً للبلاد يوم 15 مايو، كخطوة أخيرة ضمن عملية انتخابية معقدة تأخرت كثيراً بسبب خلاف داخل الإدارة المنتهية ولايتها.

واختيار الرئيس خطوة أساسية في تشكيل حكومة جديدة يتعين أن تتولى مهامها يوم 17 مايو من أجل استمرار الصومال في تلقي الدعم من صندوق النقد الدولي الذي تعتمد عليه الدولة في دفع فواتيرها الأساسية.

وتكافح الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، والتي تمزقها حرب أهلية منذ عام 1991، لإعادة بناء مؤسساتها في مواجهة تمرد من حركة «الشباب» الإرهابية بتنظيم «القاعدة».

وتسيطر الحكومة المركزية والقوات المتحالفة معها على العاصمة مقديشو ومعظم المدن الرئيسة، لكن مساحات شاسعة من الريف، لا سيما في وسط الصومال، تخضع لسيطرة حركة «الشباب».

وتسببت هجمات «الشباب» في ارتباك العملية الانتخابية إلى جانب الخلاف بين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وحاول الرئيس العام الماضي تمديد فترة ولايته، وهي 4 سنوات، عامين آخرين لكن البرلمان أحبط المحاولة.