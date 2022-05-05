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قرقاش: تداعيات الأزمات الكبرى يدفع ثمنها العالم غالياً
أنور قرقاش
6 مايو 2022 02:08

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تداعيات الأزمات الكبرى يدفع ثمنها العالم غالياً، مشيراً إلى أنه لا بد لنا في منطقتنا الجغرافية الممتدة من التعايش والتسامح والبحث عن حلول واقعية تقينا شر التقلبات.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة نشرها على موقع تويتر: «تداعيات الأزمات الكبرى يدفع ثمنها العالم غالياً، وغني عن البيان الطبيعة الهشة والحساسة التي تشكل نظامنا الاقتصادي والمعيشي، فلا بد لنا في منطقتنا الجغرافية الممتدة من التعايش والتسامح والبحث عن الحلول الواقعية والتي تقينا شر هذه التقلبات. هذه هي مسؤوليتنا المشتركة».

أنور قرقاش
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