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العراق.. تعزيزات عسكرية كبيرة إلى سنجار
أرشيفية
6 مايو 2022 02:08

بغداد (الاتحاد)

وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للجيش العراقي إلى قضاء «سنجار» أمس، لفرض القانون، مع تأكيدات على عدم السماح بوجود ما «المجاميع المسلحة». ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي: إن «مجمل الأحداث التي حصلت في سنجار، كانت بسبب بعض غير المنضبطين الذين قاموا بفرض الهيمنة وقطع الطرقات ضد السلطات الأمنية المتواجدة في سنجار».
ووصل أمس، وزير الدفاع جمعة عناد إلى محافظة نينوى، حيث تفقد القطعات العسكرية، واجتمع بقيادات أمنية للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة.

العراق
الجيش العراقي
سنجار
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