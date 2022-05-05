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بدء التحضيرات لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان
البابا فرنسيس
6 مايو 2022 02:08

بيروت (وكالات)

عرض وزير السياحة اللبناني وليد نصار، على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التحضيرات القائمة لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان يومي 12 و13 يونيو، وعلى المسودة الأولية لبرنامج الزيارة.
وقال الوزير في تصريح بعد اللقاء: «إننا في صدد عقد اجتماعات تحضيرية مع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، قبل الإعلان عن تشكيل اللجان الرئيسة والفرعية للزيارة، والانتقال إلى بدء التحضيرات العملانية لفعالياتها، في انتظار التوافق النهائي مع الكرسي الرسولي على برنامج الزيارة».
وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أعلنت في أبريل الماضي، أنها تبلغت من الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس، سيزور البلاد في شهر يونيو المقبل.

البابا فرنسيس
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بيروت
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